Южноуралец провалился в заброшенную шахту

Житель Челябинской области упал в угольную шахту.

Как передает корреспондент «Новый День», ЧП произошло минувшей ночью в районе Копейского разреза. Около 2 часов в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что его приятель оступился и упал в вентиляционную яму, расположенную под трубами. Несчастный случай произошел во время прогулки южноуральцев по заброшенной шахте «Коркинская».

На место происшествия прибыли сотрудники 107 пожарной части, полиция, скорая помощь, а также бригада военизированной горноспасательной части.

Около 5 часов травмированного мужчину извлекли на поверхность и передали медикам. Пострадавшим оказался 26-летний житель Коркино. С переломами и ушибами его доставили в травматологическое отделение горбольницы №1, сообщает газета «Горняцкая правда».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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