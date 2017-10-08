Самолет из Дубая экстренно сел в аэропорту Челябинска

Самолет из Дубая не смог приземлиться в Кольцово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт авиакомпании Flydubai, выполнявший перелет из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург, согласно расписанию должен был зайти на посадку сегодня в 15.10. Однако сделав несколько кругов над городом, экипаж принял решение посадить воздушное судно на запасном аэродроме в Челябинске.

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, причиной стало низкое сцепление взлетно-посадочной полосы, вызванное неблагоприятными метеоусловиями. Впоследствии пассажиров рейса FZ-901 доставили в Екатеринбург наземным транспортом.

В настоящий момент аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Между тем, из-за экстренной посадки обратный самолет из Екатеринбурга отправится в Дубай с 15-часовым опозданием. Ближайшую ночь пассажиры рейса проведут в гостинице.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.10.17

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