«Аудиальный мусор»: челябинцы собирают подписи против уличного радио

Жители Челябинска категорически против аудиорекламы в парках и скверах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция с требованием установить полный запрет на звуковую рекламу и городское радио опубликована на сайте Сhange.org. «Дешевая, низкопробная музыка, напоминающая тюремный шансон, льется в уши на высоких децибелах вперемежку с еще более раздражающей и откровенно безинтеллектуальной рекламой», – поясняет автор документа, добавляя, что радио «Азбука» вещает в 16 точках, охватывая все центральные парки и скверы.

По мнению горожан, дисгармоничные звуки не дают уснуть детям в колясках. Из-за навязчивой рекламы страдают также жители домов и работники офисов в центре города.

Челябинцы отмечают, что ежедневные радиотрансляции громче любой беседы, в результате общение с друзьями на пешеходной Кировке, а с недавних пор и в сквере на Алом поле, превратилось в настоящую пытку.

Напомним, некогда тихое место в центре Челябинска в границах улицы Коммуны, проспектов Свердловского и Ленина, с начала сентября «опутало» радиосетью все то же рекламное агентство «Азбука». Фирма заключила договор с администрацией Центрального района на ежедневное вещание с 10:30 до 22:00.

По словам автора петиции, в настоящий момент жители города вынуждены обходить стороной территории с высокой концентрацией аудиального мусора. «Проблема в том, что все эти места – туристические артерии города, которые мы могли бы с гордостью демонстрировать гостям Челябинска, – говорится в петиции. – Но сейчас, с захватившим центр откровенно провинциальным звуковым дурновкусием, мы рискуем опозориться, приглашая жителей других стран и городов пройтись по красивым маршрутам».

На данный момент петицию уже подписали более 340 человек. В скором времени противники уличного радио планируют направить документ в Челябинскую городскую думу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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