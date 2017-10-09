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Челябинские «благотворители» заработали почти полмиллиона на болезни подопечной

Челябинские «благотворители» заработали почти полмиллиона на болезни подопечной

В Челябинске проводится проверка по факту мошенничества работников благотворительного фонда.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД города, в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась местная жительница. Девушка пояснила, что в 2016 году обратилась за помощью в благотворительную организацию для сбора денег на лечение фибромы кости.

Перед тем, как включить горожанку в сбор, представители фонда потребовали предоставить им паспорт, заключение врачей, а также снимки больной руки. Затем горожанку отправили на обследование в областную клинику. Проведя осмотр,доктор настоял на вживлении в кость титановой пластины. Несмотря на то, что операцию в государственной больнице могли сделать бесплатно по квоте, благотворители организовали сбор средств в размере 500 тысяч рублей на лечение челябинки.

Доверившись фонду, горожанка оформила на свое имя банковскую карту, а затем и вовсе сообщила сотрудникам организации пин-код и подключила мобильный банк к телефону благотворителей.

Обман вскрылся лишь в конце августа, когда с челябинкой связались родственники другого подопечного фонда и сообщили, что мнимые благотворители зарабатывают на чужом горе.

Девушка заблокировала карту и запросила выписку со счета. Выяснилось, что за время сбора ей перечислили более 400 тысяч рублей, однако все деньги были потрачены. Когда мнимые благотворители перестали выходить на связь, жертва мошенничества сообщила о случившемся в полицию.

Отметим, проверка по данному факту была начата еще в начале сентября. По данным пресс-службы городской полиции, на сегодняшний день решение о возбуждении уголовного дела не принято.

Челябинск, Юлия Димова

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