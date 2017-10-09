Двум южноуральцам за продажу кроссовок грозит до четырех лет тюрьмы

Южноуральских торговцев поймали на торговле контрафактной обуви.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение по факту неоднократного использования чужого товарного знака группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, двое мужчин приобрели у неизвестных лиц партию поддельной обуви известных мировых брендов и выставили товар на продажу в одном из торговых комплексов Аши.
В апреле текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий контрафактная обувь была изъята. Ущерб, нанесенный придприимчивыми южноуральцами, оценили в 1,2 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых – квартиру стоимостью 2 миллиона рублей и два автомобиля.
Материалы уголовного дела направлены в Ашинский городской суд.
Отметим, санкция части 3 статьи 180 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Челябинск, Юлия Димова
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