Понедельник, 9 октября 2017, 12:16 мск

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Челябинск

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Челябинец отрезал подруге голову

Челябинец отрезал подруге голову

Житель Челябинска зверски расправился с возлюбленной.

Как передает корреспондент РИА, преступление произошло в минувшую пятницу в Тракторозаводском районе. Окровавленное тело челябинки с отрезанной головой обнаружили в одной из комнат общежития.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 26-летний сожитель дамы.

По версии следствия, в ходе словесной перепалки мужчина несколько раз ударил обидчицу ножом, после чего отсек ей голову.

Челябинцу уже предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Суд заключил горожанина под стражу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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