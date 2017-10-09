Челябинец отрезал подруге голову

Житель Челябинска зверски расправился с возлюбленной.
Как передает корреспондент РИА«Новый День», преступление произошло в минувшую пятницу в Тракторозаводском районе. Окровавленное тело челябинки с отрезанной головой обнаружили в одной из комнат общежития.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 26-летний сожитель дамы.
По версии следствия, в ходе словесной перепалки мужчина несколько раз ударил обидчицу ножом, после чего отсек ей голову.
Челябинцу уже предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Суд заключил горожанина под стражу. Расследование дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 09.10.17
Двум южноуральцам за продажу кроссовок грозит до четырех лет тюрьмы. / Магнитка собрала прокатчиков со всего мира. / Челябинцы до сих пор ждут тепла в квартирах. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»