Красноармейская ЦРБ «забыла» перевести поставщикам лекарств более миллиона рублей

В Челябинской области главу районной больницы обязали рассчитаться за купленные лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проведена проверка информации о наличии крупной задолженности центральной больницы Красноармейского района. Установлено, что между медучреждением и тремя фирмами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий общей стоимостью 1,1 миллиона рублей.

Отметим, односторонний отказ от исполнения взятых обязательств не допустим с точки зрения гражданского кодекса РФ. При этом предприниматели свои обязательства выполнили, передав медучреждению необходимый объем лекарственных препаратов. Однако по истечении сроков расчета по договору, поставки оплачены не были.

По итогам проверки главному врачу внесено представление о немедленном устранении возникшей задолженности, также должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. В результате долг перед поставщиками был полностью погашен.

Напомним, вопрос платежной дисциплины муниципальных и государственных заказчиков обсуждался месяц назад на совещании в южноуральском правительстве. По состоянию на сентябрь, долги бюджетных учреждений, подведомственных минздраву, достигали 459 миллионов рублей. При этом внушительная часть задолженности по неоплаченным госзаказам образовалась за три летних месяца.

Губернатор Борис Дубровский распорядился разобраться с неисполненными контрактами больниц, добавив, что не исключает в работе главврачей элемента злоупотребления должностными полномочиями.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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