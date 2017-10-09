Южноуральцы сообщили об извращенце, заманивающем детей в лес

Жители Трехгорного сообщили о подозрительном мужчине, пристающем к детям.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», информация об инциденте, произошедшем в минувшие выходные, появилась в соцсетях. «Ребенок гулял с друзьями в районе улицы Потапова, – пишет участник сообщества «Подслушано Трехгорный». – К ним из леса выбежал мужчина, начал приставать к детям, звать в лес: разжечь костер и полежать в гамаке. Затем их преследовал». Автор сообщения добавил, что испуганные дети обращались за помощью к прохожим, однако те их проигнорировали.

История об извращенце, напавшем на детей, вызвала негодование жителей ЗАТО.

В комментариях одни горожане посоветовали родителям обратиться в полицию, другие предложили отловить проходимца и учинить самосуд. «Я бы прям сейчас побежал в лес с топором, чтоб завернуть этого мужчинку в его же гамак и сжечь на том же костре», – написал горожанин. Еще один местный жительнапомнил, что месяц назад в том же районе задержали ранее судимого педофила, правда, тогда мужчина попался на краже пиломатериалов.

Другая горожанка заявила, что информация о педофиле – чистая выдумка, якобы, она знакома с мужчиной, случайно напугавшим чужих детей. «Знаю эту семью, они вчера жгли костёр и жарили сосиски в районе БАМа, – написала в комментариях женщина. – Здесь такую суматоху подняли. Сейчас человека оговорите! Он бегал за своими детьми и играл с ними. Они часто там играют». Впрочем, заявление женщины не переубедило собеседников, те отметили, что два случая абсолютно не схожи друг с другом.

Челябинск, Юлия Димова

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