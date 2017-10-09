На Южном Урале семьи с тройнями получат новые квартиры

В Челябинской области семьям, где родились тройняшки, предоставят жилье.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе главы региона, на покупку недвижимости по поручению губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета выделено 11,5 миллиона рублей.

В настоящее время министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило четыре аукциона. Квартиры многодетным семьям в соответствии с техническим заданием планируется приобрести в Копейске, Троицке, Трехгорном и Магнитогорске. Отметим, жилье передается семьям по договорам социального найма с последующим правом приватизации.

Пока участниками жилищной программы стали пять семей с тройнями, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Всего в органах соцзащиты населения Челябинской области состоят 28 тысяч 690 многодетных семей.

Напомним, на Южном Урале многодетные семьи имеют право на разные виды социальной поддержки. Например, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, на бесплатные путевки в детские лагеря для школьников, на обеспечение лекарствами детей до 6 лет и бесплатное посещение областных учреждений культуры и спорта.

Если многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, она вправе оформить субсидию на коммунальные услуги, получить ежемесячное пособие на ребенка, единовременное пособие на подготовку к новому учебному году и бесплатное детское питание.

Для многодетных семей, владеющих автомобилем, снижена ставка транспортного налога, бесплатно предоставляютсяземельные участки, если их дети обучаются в образовательных организациях и не достигли возраста 23 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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