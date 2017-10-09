Понедельник, 9 октября 2017, 16:27 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Буйная озерчанка пыталась сжечь брата-инвалида

Буйная озерчанка пыталась сжечь брата-инвалида

Жительница Озерска пыталась спалить квартиру с больным братом.

Как сообщили РИА в спасательной службе Озерска, сигнал в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил от участкового полиции. Мужчина просил немедленно вскрыть дверь в квартире по улице Монтажников, где живут брат с сестрой.

Женщина, страдающая психическим расстройством, заперлась изнутри вместе с родственником и начала поджигать входную дверь. В связи с тем, что мужчина лишен возможности передвигаться самостоятельно, унять разъяренную сестру он не мог, в итоге вызвал полицию.

Прибывшие на место спасатели вскрыли замок слесарным инструментом, проникли в квартиру и передали пленника и поджигательницу медикам.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

На Южном Урале семьи с тройнями получат новые квартиры. / Берлин усмотрел источник повышения радиации в Европе на Южном Урале. / В Троицке полностью завершено восстановление теплосетей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Подозреваемому в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ добавили обвинений

На Южном Урале семьи с тройнями получат новые квартиры

Берлин усмотрел источник повышения радиации в Европе на Южном Урале

В Троицке полностью завершено восстановление теплосетей
Все новости