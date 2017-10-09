Буйная озерчанка пыталась сжечь брата-инвалида

Жительница Озерска пыталась спалить квартиру с больным братом.

Как сообщили РИА«Новый День» в спасательной службе Озерска, сигнал в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил от участкового полиции. Мужчина просил немедленно вскрыть дверь в квартире по улице Монтажников, где живут брат с сестрой.

Женщина, страдающая психическим расстройством, заперлась изнутри вместе с родственником и начала поджигать входную дверь. В связи с тем, что мужчина лишен возможности передвигаться самостоятельно, унять разъяренную сестру он не мог, в итоге вызвал полицию.

Прибывшие на место спасатели вскрыли замок слесарным инструментом, проникли в квартиру и передали пленника и поджигательницу медикам.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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