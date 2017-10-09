Экс-сотрудники челябинской ИК-2 предстанут перед судом за убийство заключенного

В Челябинске будут судить четырех сотрудников ГУ ФСИН за убийство и избиение осужденного.

Как уже сообщал «Новый День» , 22 декабря в штрафном изоляторе челябинской ИК-2 было обнаружено тело 39-летнего арестанта.

Через несколько дней более 500 заключенных колонии объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание общественности к тому факту, что сотрудники администрации исправительного учреждения пытаются выдать убийство осужденного за самоубийство и помочь преступнику уйти от уголовной ответственности.

Позже правозащитники заявили об исчезновении заключенных, давших показания по поводу погибшего.

В феврале 2016 года по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

По данным следствия, оперуполномоченный оперативного отдела колонии вместе с коллегой днем 21 декабря в помещении досмотровой комнаты штрафного изолятора избили осужденного. После этого два других надзирателя накинули на шею заключенного петлю из шарфа, привязанного одним концом к решетке окна, и держали мужчину, пока он не задохнулся, его руки при этом зафиксировали наручниками за спиной. Из-за длительного нахождения в таком положении заключенный умер.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУ ФСИН России по Челябинской области об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.10.17

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