Силовики нагрянули с обысками в мечеть Чебаркуля: задержан проповедник

Жителя Челябинской области задержали за экстремистские проповеди в мечети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, проповедник радикальной идеологии попался во время оперативно-следственных действий в чебаркульской мечети «Аль-Амин».

По месту жительства и в рабочем кабинете южноуральца оперативники изъяли 350 книг, включенных в федеральный список экстремистской литературы.

По данным правоохранителей, мужчина насаждал радикальную идеологию прихожанам мечети, там же распространял запрещенную литературу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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