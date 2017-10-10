«Город – не банкрот»: власти Каслей не признают многомиллионные долги

Исполняющая обязанности главы Каслей Екатерина Васенина опровергла информацию о скором банкротстве поселения из-за долгов МУПов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече с журналистами чиновница пояснила, что отопительный сезон в городе начался без задержек, никаких нарушений по части теплоснабжения социальных объектов и жилфонда не возникло, добавив, что все котельные работают в штатном режиме.

Между тем, накопившаяся у коммунальных предприятий задолженность за потребленные энергоресурсы составила едва ли не весь городской бюджет с учетом федеральных и областных дотаций.

Огромные долги в сфере ЖКХ руководство поселения объясняет уходом с рынка двух организаций – МУП «Коммунальщик» и ОАО «КРУИКХ», не оплативших 13,5 миллионов и 36 миллионов рублей соответственно.

Рост задолженности коммунальных предприятий города, по мнению Васениной, обусловлен и рядом объективных факторов: невысокая собираемость платежей с населения, изношенные сети и устаревшее оборудование, не принимаемые в расчет при утверждении тарифов на услуги ЖКХ.

«Но говорить о том, что все эти долги лягут на муниципалитет, я бы не спешила, – оптимистично заявила исполняющая обязанности главы. – Субсидиарная ответственность присуждается лишь в том случае, если доказано, что учредитель или руководители МУПов предприняли умышленные действия, способствовавшие банкротству предприятий».

Напомним, в разгар предвыборной гонки за кресло мэра суд уже признал администрацию Каслей ответственной за долги «Коммунальщика». В настоящий момент чиновники пытаются оспорить решение о взыскании с них 13 миллионов 460 тысяч рублей, отмечая, что у МУПа имеется также дебиторская задолженность, которой частично можно погасить данную сумму.

Еще один долг в размере 32 миллионов рублей образовался у другого поставщика коммунальных услуг – МУП «Водоканал».

Чтобы рассчитаться с накопившейся задолженностью, мэрия Каслей намерена занять денег у кредитов либо обратиться за помощью к областным властям. «Долги отдать все равно придется, – пояснила Екатерина Васенина. – Но информация о банкротстве Каслей не имеется под собой оснований: российское законодательство не позволяет признать финансовую несостоятельность муниципалитета».

Добавим, на вопрос представителей СМИ о возможном слиянии районной администрации с городским поселением на фоне политических разногласий, чиновница заявила, что часть полномочий, например, по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения населению, а также контроль за реконструкцией фильтровальной станции, уже переданы в район. При этом об упразднении городской администрации речи не идет.

Челябинск, Юлия Димова

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