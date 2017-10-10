На трассе под Челябинском микроавтобус с иностранцами впечатало в грузовик, семеро в больнице

В Сосновском районе микроавтобус с людьми залетел под грузовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная авария произошла сегодня около 7 часов на автодороге «Западный обход Челябинска» в районе поселка Полетаево-2.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu.

Удар пришелся в «лоб» микроавтобуса: у автомобиля оказалась смята вся передняя часть. Большегруз опрокинулся на бок, повалив на дорогу коробки с продуктами.

В результате аварии травмы получили семеро иностранцев, в момент столкновения находившихся в салоне автобуса, сообщает «Сосновская нива». Водитель грузовика не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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