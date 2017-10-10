Цена свободы: рецидивист, сбежавший из челябинского СИЗО, проведет в колонии 23 года

Челябинский областной суд оставил в силе приговор беглому арестанту СИЗО.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 8 августа Калининский районный суд признал 34-летнего жителя Иркутской области виновным в побеге из мест лишения свободы и добавил к ранее не отбытому приговору 3 года заключения в колонии строгого режима.

Напомним, особо опасный преступник был осужден в январе 2015 года за мошенничество, убийство и грабеж. Он действовал вместе с супругой. Парочка снимала на короткий срок квартиры в Чите и Улан-Удэ, а затем, представляясь собственниками помещений, сдавала их на длительный срок третьим лицам, требуя предоплаты. Кроме того, в августе 2013 года они убили 39-летнюю жительницу Читы, забрав ее золотые украшения, несколько мобильных телефонов и иномарку – общая сумма ущерба составила порядка 760 тысяч рублей.

В мае 2017 года приговоренный к 24 годам арестант сбежал из СИЗО-1 Челябинска, переодевшись в форму офицера ФСИН. Вечером того же дня преступника задержали в торговом комплексе Миасса, куда он добрался на поезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, осужденный, посчитав приговор слишком суровым, подал апелляционную жалобу, в которой настаивал на снижении срока наказания. Однако судебная коллегия поддержала решение суда первой инстанции и оставила приговор рецидивисту без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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