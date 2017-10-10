Разбой по-челябински: «В руках – отвертка, в трусах – телефон»

В Челябинске скрутили серийного грабителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, преступление произошло 9 октября возле дома по улице Комаровского. Разбойник, угрожая прохожему отверткой, забрал у него сотовый телефон, а также 8,5 тысяч рублей и скрылся.

Потерпевший позвонил в полицию и сообщил приметы нападавшего. Прибывшие на место правоохранители по «горячим» следам скрутили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний челябинец. При себе у мужчины были краденые деньги, а также отвертка, используемая в качестве оружия. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. При повторном осмотре нашелся и похищенный телефон: его налетчик до последнего прятал в трусах. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Подозреваемого отправили в ИВС.

«Есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Челябинска», – уточнили в городской полиции.

В связи с этим правоохранители просят откликнуться жертв разбойника с отверткой, позвонив по телефону службы «02», а также в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 267-77-07 либо в отдел полиции по месту совершения преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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