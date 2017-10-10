На Южном Урале догхантер обстрелял прохожего

Житель Пласта едва не убил случайного прохожего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье в городскую больницу с огнестрельными ранениями ног поступил 53-летний мужчина. Пациент пояснил, что получил травмы, проходя по улице в частном секторе.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что горожанин попал под обстрел во время охоты на собаку. В беседе с правоохранителями стрелок рассказал, что незадолго до случившегося на его дочь напала немецкая овчарка. Девочка успела забежать во двор дома, а пес переключился на разгуливавшую поблизости дворняжку.

Увидев, что происходит, отец ребенка забежал в дом, схватил охотничье ружье и выстрелил в агрессивного пса, но промахнулся. Собака, испугавшись громкого звука, побежала прочь. Мужчина стал стрелять ей вслед, в итоге чуть не убил проходившего мимо человека.

По данным медиков, в настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает. В отношении стрелка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Челябинск, Юлия Димова

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