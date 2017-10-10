Око за око: на Южном Урале инженер отсудил у химкомбината 300 тысяч за объявленный выговор

Суд обязал ФГУП ПО «Маяк» выплатить деньги «провинившемуся» работнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суд с просьбой защитить его трудовые права обратился заместитель главного инженера по науке – руководитель опытно-механической группы озерского химкомбината.

Установлено, что 8 сентября 2015 года на заводе был утвержден план мероприятий по переработке уралциркониевого ядерного топлива. Согласно документу в ноябре того же года центральная заводская лаборатория должна была разработать технологию, по которой затем инженерная группа могла создать установку по переработке радиационных отходов. Однако из-за технологических сложностей на подготовительном этапе монтаж оборудования не был произведен в указанное время.

Между тем, руководство предприятия посчитало, что сроки были сорваны из-за нарушений должностных инструкций, допущенных заместителем главного инженера. Работнику объявили выговор и лишили ежемесячной интегрированной стимулирующей надбавки, а заодно – годовой премии.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил, что вины сотрудника химкомбината в неисполнении заводского плана нет, пишет «Озерск74». В результате в пользу инженера с работодателя взыскана надбавочная часть зарплаты за три месяца в 65 тысяч рублей, а также невыплаченная годовая премия в 220 тысяч рублей.

Уже известно, что представители ПО «Маяк» намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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