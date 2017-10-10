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В Челябинске внедорожник смял «на зебре» коляску с ребенком

В Челябинске внедорожник смял «на зебре» коляску с ребенком

В Челябинске Land Rover смял коляску с ребенком.

Как передает корреспондент РИА , дорожная авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Женщина с малышом в коляске переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда в них на большой скорости въехала автоледи на иномарке.

В результате происшествия 11-месячного малыша с травмой головы увезли в больницу. Его мать в аварии не пострадала.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска информацию о случившемся подтвердили, однако сообщить подробности не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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