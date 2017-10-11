Среда, 11 октября 2017, 09:12 мск

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На копейской АЗС взорвался газ: возбуждено уголовное дело

На копейской АЗС взорвался газ: возбуждено уголовное дело

В Копейске во время взрыва на газозаправочной станции пострадали три человека.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, ЧП произошло накануне около 15 часов на улице Артиллерийской в поселке Горняк. О мощном взрыве на АЗС спасателям сообщили местные жители. По предварительным данным, вспыхнуло газовое оборудование.

В результате происшествия три человека получили ожоги и были доставили в реанимацию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства взрыва и должностные лица, ответственные за работу газового оборудования.

Расследование дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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