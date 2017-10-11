На Южном Урале снизили план по военному призыву

Челябинской области вновь снизили контрольные цифры по военному призыву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. До конца года южноуральские военкоматы планируют отправить в вооруженные силы РФ 3 тысячи 200 новобранцев.

Напомним, весной этого года военную форму надели 3,5 тысячи южноуральцев, а осенью 2016 года контрольные цифры по призыву были на 15% выше текущего задания: на службу отправили 3 тысячи 700 новобранцев.

Снижение численности солдат срочной службы главный военком Челябинской области Евгений Роженко объясняет увеличением доли военнослужащих-контрактников. За последний пять лет их количество по стране увеличилось на 200 тысяч человек. На Южном Урале только за текущий год на контрактную службу отправили более тысячи солдат.

Еще одной причиной ухода от срочной службы стало вступление в силу поправок в закон о воинской обязанности. С мая текущего года на контрактную службу стали брать юношей не только с высшим, но и со средним специальным образованием, не пребывающих в запасе. В прошлую призывную кампанию этим правом уже воспользовались 17 человек.

Кроме того, отслужив 6 месяцев, солдат срочной службы имеет право подать рапорт о переводе на контрактную службу сроком на 2-3 года.

По мнению министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко, в условиях нестабильной экономической ситуации и безработицы в стране контрактная служба стала хорошей альтернативой трудовой деятельности «на гражданке».

На сегодняшний день средняя зарплата контрактников составляет 20-25 тысяч рублей, набор проводится круглогодично. Чиновник отметил, что в ближайшие годы порядка 90% вооруженных сил планируется перевести именно на контрактную службу.

Что касается традиционного вида службы в армии, текущей осенью 15 южноуральских срочников направят в президентский полк, 4 человека пойдут служить в научные роты, еще 8 пополнят спортивные роты.

Челябинск, Юлия Димова

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