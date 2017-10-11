На Южном Урале многодетная мать выбросила новорожденную дочь в уличный туалет

Жительницу Челябинской области заподозрили в убийстве младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, труп новорожденного накануне днем обнаружили на территории частного дома в селе Медведево Чебаркульского района.

Мать погибшей пояснила, что 7 октября родила ребенка в домашних условиях, после чего бросила еще живую малышку в уличный туалет.

Известно, что на учете у врачей женщина не состояла.

По данным следователей, местная жительница характеризуется положительно, имеет троих детей. По всей видимости, четвертый ребенок оказался для нее нежеланным.

По факту убийства матерью новорожденного правоохранители возбудили уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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