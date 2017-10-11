Один из военкоматов Челябинской области заподозрили в тотальной коррупции

Здоровье молодых южноуральцев продолжает ухудшаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные весьма опечалены состоянием здоровья потенциальных защитников родины.

В рамках весенней призывной кампании медицинское освидетельствование прошли более 14 тысяч жителей Челябинской области.

По итогам осмотров у 34% юношей выявили различные хвори.

По данным врача-психиатра южноуральского военкомата Леонида Москаленко, у 19% мужчин призывного возраста выявлены болезни сердечно-сосудистой системы (в большей степени выявляется гипертония), на втором месте – органы дыхания.

По количеству призывников с больным сердцем Челябинская область значительно опережает Центральный военный округ, показатели которого не превышает 11%. «Из практики правоохранительной деятельности могу сказать, что данный показатель информирует нас об асоциальном поведении военнообязанных – это алкоголь, курение, наркотики», – заявил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, ранее, напомним, возглавлявший службу наркоконтроля.

Чиновник отметил, что особую тревогу вызывают не общие показатели заболеваемости, а нелогичные результаты призывных кампаний на территории региона. В частности, главу министерства общественной безопасности насторожили итоги весеннего призыва в Трехгорном, где 54% юношей оказались негодны к прохождению службы по состоянию здоровья. Савченко не исключает, что такие цифры могли появиться в результате коррупционных действий со стороны должностных лиц. В настоящий момент работу военкомата на данной территории проверяет специальная комиссия.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.10.17

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