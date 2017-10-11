На Южном Урале банде ГАИ-шников дали 23 года на троих

Южноуральским полицейским, отобравших украшения у хозяйки авто, вынесли суровый приговор.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 20 августа на автодороге Аргаяш – Чебаркуль наряд ГИБДД остановил легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.

При проверке документов выяснилось, что у мужчины истек срок действия прав на управление транспортным средством. Тогда инспекторы ДПС потребовали у ехавшей в машине хозяйки авто 30 тысяч рублей, пообещав взамен не привлекать ее к административной ответственности за то, что та пустила за руль человека без водительских прав. Узнав, что таких денег у женщины нет, полицейские забрали у автоледи паспорт и золотые серьги, пообещав вернуть ей все после получения денег.

5 сентября после передачи части вымогаемой взятки в размере 10 тысяч рублей автоинспекторов задержали сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка.

Подозреваемым предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и покушении на вымогательство взятки.

Суд приговорил одного из сотрудников ГИБДД к 8 годам лишения свободы, его подельникам назначено наказание в виде 7,5 лет тюрьмы. Отметим, все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.10.17

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