Противопожарная служба Челябинской области заявила о массовых сокращениях

Более десятка южноуральских организаций заявили о массовых увольнениях рабочих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 11 октября в еженедельном мониторинге предполагаемых увольнений в главном управлении по труду и занятости значатся 218 организаций с заявками на 2,5 тысячи сотрудников.

Наиболее масштабные сокращения в ближайшее время коснутся работников 11 частных и государственных организаций. Среди них социальный приют детей и подростков в Сосновском районе, филиал «Центра гигиены и эпидемиологии» в Троицке, ОГУП «Областная казна» в Челябинске, детский сад в поселке Бреды, расчетно-кассовый центр в Аше, «Вита-мастер» в Трехгорном.

Отметим, самое большое сокращение в январе 2018 года ожидается в ФКУ «Отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Челябинской области», откуда будет уволено 474 человека. «Нас уведомили, что уволенные сотрудники будут трудоустроены. В настоящее время по данному вопросу ведется договорная работа со многими предприятиями Челябинской области», – пояснила начальник отдела главного управления по труду и занятости населения Елена Кабирова. На втором месте по сокращениям оказался АО «Банк социального развития «Резерв», заявивший об увольнении 266 человек после отзыва лицензии Центробанком.

Кроме того, запланировано увольнение 130 работников федеральной кадастровой палаты Челябинской области.

Несмотря на массовые сокращения, эксперты оценивают текущую ситуацию на рынке труда положительно.

Согласно статистике, за прошедшие 9 месяцев в регионе наблюдается тенденция к снижению численности безработных. Сегодня на учете в центрах занятости состоит более 24 тысяч человек, что на 6 с лишним тысяч меньше аналогичного периода прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы снизился – с 1,66 в прошлом году до 1,37 к октябрю 2017 года.

Челябинск, Юлия Димова

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