Ритуальная ошибка: похоронщики заплатят 400 тысяч за перепутанных покойниц

Ритуальное агентство выплатит компенсацию за челябинку, погребенную в чужой могиле.

Как уже сообщал РИА «Новый День», досадная ошибка вскрылась во время похорон 78-летней горожанки, умершей 8 января текущего года. Родственники обнаружили в ритуальном зале гроб с телом посторонней пенсионерки.

Сотрудники ритуальной службы предположили, что в морге перепутали трупы.

В результате внучка умершей нашла людей, которые забрали ее родную бабушку. Но оказалось, что женщину уже похоронили – в чужой одежде и на другом кладбище.

Разгорелся скандал. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что участковые уполномоченные отправили трупы старушек на вскрытие в Бюро судмедэкспертизы, хотя есть совместный приказ полиции, минздрава и Следственного комитета, предписывающий тела горожан, старше 80 лет, без признаков насильственной смерти, хоронить без вскрытия.

Транспортировали тела сотрудники бюро ритуальных услуг «Вечность», одного из них обвинили в путанице и уволили. Перезахоронив бабушку, четверо ее родственников обратились с исками в суд, требуя взыскать с ритуального агентства компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей на каждого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, заявители указали, что в результате недобросовестной работы похоронщиков пережили тяжелую психологическую травму, испытали нервное потрясение, выразившееся, в том числе потерей сознания прямо на похоронах. Действия сотрудников бюро ритуальных услуг также привели к эксгумации и повторному захоронению умершей спустя длительное время.

Рассмотрев материалы дела, суд взыскал в пользу родственников по 100 тысяч рублей, а также судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Челябинск, Юлия Димова

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