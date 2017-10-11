Самые крутые слухи недели: исторические люди

«Ну, как не порадеть родному человечку»

Говорят, что в числе первых, самовыдвиженцев на соискание высоких государственных должностей тока-тока стартовавшего конкурса от Кириенко «Лидеры России» есть несколько южноуральцев, среди которых – вот неожиданность! – заместитель губернатора Руслан Гаттаров, бывший руководитель челябинского Центра историко-культурного наследия, ныне начальник управления общественных связей областного правительства Дмитрий Семенов, Иван Косилов – сын Андрея Косилова и по совместительству руководитель рависовского департамента развития (ой, любит чиновные прибамбасы основной акционер этого куриного хозяйства!) и куча «мелких» Видгофов (в смысле отпрысков главного Видгофа – папы Бориса).

Актуально и с бородой

Кстати, о прикладном математике (по образованию), патриоте (по партии) и чиновнике (по месту работы) Дмитрии Семенове. Этот административный кадр, вероятно, и вправду, «бьет копытцами», пытаясь вспрыгнуть на федеральную карьерную ступеньку. Ничем иным сплетники не могут объяснить его инициативу, уже спущенную на гуманитарные факультеты вузов и в школы по проведению серии мероприятий, и форума в том числе (местных чиновников хлебом не корми – дай высосать из пальца форум), под слоганом «Актуальность реформ Петра Столыпина».

Экспертное сообщество потешается и возмущается одновременно. И над тем, кто у нас «крепит скрепы», элементарно не разобравшись в значении слова « актуальность», и над потенциальным воплощением «актуальных» реформ политика-популиста и аграрника Столыпина на сегодняшнем Южном Урале или о переселении нынешних украинских землепашцев в «незалежный» Казахстан… А школьники тем временем корпят над рефератами по указанной горе-чиновником теме, горячо подхваченной не менее (чем Семенов) «искушенными» в исторических вопросах депутатами ЗСО и членами Общественной палаты.

Кто? Когда? Зачем?

А в кулуарах челябинской власти всех ветвей вип и невип-персоны с одной строны радуются, что Бурматов из высших партийных чиновников ушел на думскую экологию (мол, теперь хоть не будет лезть какое-то время в дела местного парламента и администрации), а с другой обсуждают: кто да за какие заслуги пролоббировал депутата ни разу не вякнувшего про самые актуальные экологические проблемы региона – дымящийся Коркинский разрез, свалку отходов в центре города и начавшееся возведение Томинского ГОКа, на такую должность? Превалирующее мнение – одна известная медная компания, «эффективно сотрудничающая» с любимцем ЦК главной партии РФ.

Картина маслом

Говорят, что главу государства не сильно удивили своими юбилейными подарками южноуральские вассалы и поклонники.

Златоустовская гравюра – ВВП с соратниками на фоне известного столичного ландшафта – со звездами и стеной; малахитовые медведи, хозяйки медной горы и такие же столовые и письменные приборы; каски всех видов и из всех благородных металлов и того же малахита; драгоценные удочки и спиннинги (одна опять же сборная – из малахита), каслинское литье – лидер с клюшкой, лидер с собачкой и лидер в кимоно – это лишь малая предсказуемая толика преподнесенного имениннику. Хотя, вроде бы, один подарок от «наших» все-таки вызвал умиление у юбиляра: картина маслом от некой почти кремлевской мастерской (во всяком случае, специализирующейся на vip-подарках) – лидер на некоем новехоньком мосту, и над ними (лидером с мостом) восходит золотое солнце.

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