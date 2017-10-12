Судьбу южноуральца, заживо сжегшего спящую тещу, решат присяжные

Жителя Аши будут судить за убийство родственников супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение по факту двойного убийства и уничтожения чужого имущества путем поджога.

Следствием установлено, что в июне 2015 года пьяный горожанин на почве личных неприязненных отношений решил расправиться с 58-летней матерью супруги. Мужчина проник в дом к родственникам жены и воспользовавшись тем, что теща вместе с братом уснули после затяжной пьянки, поджег вещи на веранде и скрылся с места преступления.

Пока хозяева спали, огонь охватил жилую постройку. Находившихся внутри женщину и мужчину спасти не удалось. К моменту приезда спасателей дом выгорел дотла.

Причиненный материальный ущерб составил 640 тысяч рублей. Вскоре виновника смертельного пожара задержали.

Обвиняемый в убийстве и поджоге заявил о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных.

Материалы дела переданы для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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