Магнитогорец заработал свыше 3 миллионов на «аренде» муниципального имущества

В Челябинской области будут судить «черного» риелтора, обманувшего десяток клиентов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 51-летнему жителю Магнитогорска вменяется мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном размере.
По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы представитель агентства недвижимости обещал помочь оформить в аренду, а затем получить «зеленку» на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности.
В зависимости от вида услуги риелтор требовал от южноуральцев от 100 тысяч до 550 тысяч рублей. Получая заранее оговоренные суммы, мужчина переставал выходить на связь, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.
Причиненный гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам ущерб составил более 3 миллионов рублей.
В ходе следствия мошенник возместил потерпевшим 50 тысяч рублей. Остальные деньги магнитогорцы пытаются взыскать в судебном порядке.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела передали в Орджоникидзевский районный суд. Отметим, санкция частей 2,3 статьи 159 УК ПФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Челябинск, Юлия Димова
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