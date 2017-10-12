В челябинском воздухе зафиксировали превышение уровня фенола и формальдегида

В Челябинске зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии области, по многочисленным жалобам челябинцев передвижная лаборатория мониторинга качества воздуха 9 и 10 октября сделала замеры в нескольких точках города.

Пробы, взятые в минувший понедельник на улице Дарвина, показали превышение формальдегида на 1,3 раза, а на перекрестке улиц Доватора и Блюхера – в 2 раза.

На следующий день передвижная лаборатория была направлена в район АМЗ – поселок Федоровка. Здесь уровень формальдегида в воздухе превысил ПДК в 2,5 раза, фенола – в 1,5 раза.

Накануне специалисты сделали замеры на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Чайковского, Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта, а также в Металлургическом районе. Результаты анализа будут известны позднее.

В связи с ухудшением экологической обстановки в городе инспекторы экологического надзора совместно с природоохранной прокуратурой также проводят проверки на трех промышленных предприятиях Тракторозаводского и Ленинского районов.

Напомним, с начала текущей недели неблагоприятные метеоусловия были объявлены в нескольких городах Челябинской области. Впоследствии режим «черного неба» продлили сразу на двое суток. Накануне в Челябинске уровень опасности повысили до второй ступени. Горожане жалуются на проблемы с дыханием, слабость и головокружения. Отметим, формальдегид оказывает на организм общее токсическое действие, раздражает слизистую глаз, носа, может провоцировать астматические приступы.

Челябинск, Юлия Димова

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