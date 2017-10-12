Эксперты: Повысить производительность труда в России пока невозможно

В Челябинской области не могут решить проблему модернизации рабочих мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение производительности труда – один из основных ориентиров майских указов Владимира Путина после вступления на третий президентский срок.

Поставлена задача к 2020 году создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Эксперты считают, что в условиях текущих тенденций развития экономики это невозможно.

Обсуждая стратегию экономического роста для России и для Челябинской области, в частности, представители бизнеса заявили о целом пласте проблем.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области Александра Гончарова, основной базой для создания высокопроизводительных рабочих мест является частный сектор экономики. Согласно опросам ВЦИОМ, бизнес видит проблемы в неопределенностях экономической ситуации, снижении спроса на рынке, высоком уровне налогооблажения, а также в сложностях бюрократических процедур и коррупции.

Еще одной глобальной проблемой увеличения производительности труда является сокращение рабочих мест. «В большинстве случаев увольнений не избежать, и мы видим в этом большую угрозу. Когда рынок ограничен, предприятия, не сумевшие перестроиться и стать эффективными, будут вынуждены увольнять рабочих либо вообще закрываться», – отмечает сопредседатель регионального отделения ОНФ Артем Артемьев.

Кроме того, эксперты настаивают на некорректности методики расчета высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях. По мнению представителей ОНФ, объем продукции, произведенной на рабочем месте, еще не свидетельствует о производительности труда: для определения данного показателя необходимо знать затраты на содержание рабочего места и используемые для этого ресурсы. Не определяет производительность и высокий уровень заработной платы.

Что касается подготовки высококвалифицированных кадров, то эксперты призывают вернуться к советской модели обучения «с низов», когда сотрудник предприятия проходил всю цепочку, трудясь как на административной работе, так и на производстве.

В целом, отмечают эксперты, экономическая ситуация в регионе не способствует приросту ВПРМ.

По мнению главного разработчика стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года Алексея Овакимяна, Южный Урал значительно отстает от других регионов с похожей структурой экономики. Так, республика Татарстан, Свердловская, Липецкая и Вологодская области при разработке стратегий определили темпы среднегодового роста в 5 и более процентов. Экономика Челябинской области в долгосрочный период никогда не развивалась подобным образом, отмечает эксперт. За предыдущие 12 лет темпы роста были в пределах 2%. На ближайшие три года прогнозируется средний рост 1%.

«Расти мы будем за счет тех отраслей, которых сегодня в статистике нет. Это IT-технологии и робототехника, производство композитных материалов, практически не влияющих на внутренний валовый продукт», – поясняет Овакимян, добавляя, что привлекательность региональной экономики, в принципе, можно повысить и за счет туристической отрасли.

В ходе обсуждения проблемы модернизации рабочих мест, эксперты отметили, что в России до сих пор не существует комплексной системы государственных программ по переучиванию и дальнейшему трудоустройству высвобождаемых сотрудников в процессе создания ВПРМ. Не стремится государство и сделать доступными кредитные ресурсы, необходимые для развития бизнеса, автоматизации и механизации технологических процессов. Ко всему прочему, предприниматели настаивают на снижении налоговой нагрузки на корпоративный сектор с последующим увеличением налога на доходы физлиц.

Челябинск, Юлия Димова

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