В Миассе  похитили подростка –  избивали и требовали выкуп

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, нападение на 16-летнего сына местного предпринимателя произошло 13 сентября возле одной из миасских школ.

Следователи полагают, что не менее шести взрослых мужчин подловили мальчишку, накинули на его голову пакет и вывезли на машине в лес. Там молодого человека жестоко избили и сломали руку кирпичом. Затем разбойники отняли у пострадавшего мобильный телефон, 700 рублей и банковскую карту, требуя назвать пин-код и пароль от банковских приложений.

Похитители требовали передать им деньги в размере 200 тысяч рублей, однако когда поняли, что выкуп им не получить, снова затолкали парня в машину и высадили в частном секторе города, пригрозив расправой, если тот вдруг напишет на них заявление.

«В результате действий разбойников несовершеннолетнему причинены физические и психические страдания, ребенок был запуган и унижен, в связи с чем длительное время не обращался в полицию», – пояснил руководитель следственного отдела Анатолий Селиверстов.

Следователи отмечают, что угрозы звучали не только в адрес потерпевшего: молодчики угрожали и его близким.

9 октября по факту разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору возбудили уголовное дело. Совместно с представителями МВД и Росгвардии проведено более десятка обысков подозреваемых лиц. По некоторым данным, оперативники вышли на миасскую ОПГ, промышлявшую вымогательствами, разбойными нападениями, автоподставами и крышеванием мелкого бизнеса.

По данным Селиверстова, в настоящий момент задержаны трое фигурантов, всем мужчинам предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Известно, что среди арестованных оказался родственник человека, пользующегося большим влиянием в администрации города.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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