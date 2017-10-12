Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Челябинск

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Агрессивная среда: в центре Челябинска срубили даурскую лиственницу

Агрессивная среда: в центре Челябинска срубили даурскую лиственницу

В Челябинске неизвестные уничтожили живой памятник погибшим в Русско-Японской войне.

Как передает корреспондент РИА , одна из даурских лиственниц, более века растущих на перекрестке улицы Красной с проспектом Ленина, исчезла в начале текущей недели. Теперь вместо редкого дерева там «красуется» лишь пенек.

По предварительным данным, одно из пяти уникальных деревьев пустили под топор, так как лиственница не дала в этом году свежей хвои. Согласно заключениям экспертов, дерево пострадало в результате строительства дорог и посыпки асфальта противогололедными смесями.

Между тем, челябинские ботаники уверены, что даурскую красавицу можно было спасти: срезы тканей ствола совершенно здоровы, лиственнице нужны были лишь дополнительный полив и рыхление.

Запросы с требованием провести расследование варварского уничтожения живого памятника в центре Челябинска уже направлены главе города Евгению Тефтелеву и областному прокурору Александру Кондратьеву.

Напомним, согласно легенде, семена уникального дерева на Южный Урал привез раненый солдат прямо с фронта. Умирая, он завещал разбить сквер в память солдат, погибших во время Русско-Японской войны. Спустя 100 с лишним лет редких лиственниц в центре Челябинска осталось лишь пять, а сейчас и вовсе четыре.

Челябинск, Юлия Димова

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