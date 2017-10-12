Экология меняется? Южноуральские чиновники закупают 3 тысячи тюбиков крема для защиты от сажи

Управлению делами губернатора и правительству Челябинской области понадобилась огромная партия крема для рук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необычной потребности южноуральских чиновников свидетельствует заказ, размещенный на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, властям требуется 400 тюбиков косметического крема для защиты и облегчения очистки рук от масла, нефти, краски, лака, клея, смолы, графита, мазута, сажи, металлической пыли, бензина и других загрязнений.

Также чиновникам необходимо 2,5 тысячи тюбиков косметического регенерирующего крема для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным нагрузкам и негативному воздействию погодных факторов.

Электронный аукцион с ценой контракта 305 тысяч 928 рублей проведут 26 октября. Отметим, закупка предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса. Предпочтение отдадут и некоммерческим социальным организациям.

Челябинск, Юлия Димова

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