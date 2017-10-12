«Все мужики сво…» Южноуральские женщины отказывают рожать из-за чувства незащищенности

В Челябинской области для выхода из демографического кризиса необходимо снижать число абортов. Об этом заявила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Как уже сообщал «Новый День», из-за вступления в фертильный возраст молодых людей, рожденных в 90-е годы (а их оказалось значительно меньше, чем в предыдущих поколениях) по всей стране фиксируется снижение численности новорожденных.

Так, за 8 месяцев 2017 года в Челябинской области родилось на 3,7 тысячи детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В условиях демографического кризиса крайне важно минимизировать младенческую смертность и сократить жизнь каждому ребенку. В настоящий момент число абортов, сделанных жительницами Челябинской области, не превышает 10 тысяч в год.

«Если раньше основным мотивом для решения об аборте становился юный возраст, то сегодня на этот шаг все чаще решаются женщины старше 30 лет, у которых есть спутники жизни, нет жилищных проблем, – подчеркивает замминистра здравоохранения. – Мы проводили опрос среди разных слоев населения, чтобы выяснить, что же мешает выносить и родить ребенка. И самым популярным ответом оказалась неуверенность в своем мужчине и его надежности».

Чиновница отметила и другую тенденцию: южноуральские семьи все чаще решаются на рождение второго и третьего ребенка, что естественно, положительно сказывается на демографической ситуации в стране.

Челябинск, Юлия Димова

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