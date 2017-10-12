Мягко стелет: американский порнорежиссер подарил челябинскому СИЗО ортопедический матрац

Арестованный в Челябинске порнорежиссер из США избавляется от собственных вещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, неделю назад любитель детской порнографии был переведен из Центра временного содержания в челябинское СИЗО-1. По данным руководителей режимного объекта, за время путешествия по изоляторам обвиняемый в совращении детей накопил без малого целый грузовик личных вещей.

Арестант надеялся, что баулы можно хранить в камере, однако собой ему разрешили взять лишь часть вещей, остальное бросили в каптерке изолятора. Выяснилось, что обвиняемый в распространении детской порнографии возит с собой даже швабру для мытья полов. Еще при нем был ортопедический матрац, но его Дэвид Лэнг пожертвовал для больных медсанчасти следственного изолятора.

В целом, американец не жаловался на условия содержания в учреждении ГУ ФСИН, лишь посетовал на отсутствие в камере телевизора и холодильника.

Напомним, гражданину США вменяют изготовление и оборот порнографических материалов с участием малолетних. на счету 64-летнего гражданина США 25 преступных эпизодов, потерпевшими признаны две челябинки, в момент совершения преступления не достигшие 18 лет. Предварительным следствием установлено, что в период с июля 2006 года по ноябрь 2015 года американец, работавший в Челябинске бизнес-тренером, обучавший деловому английскому предпринимателей и госслужащих, размещал в Интернете интимные видеоролики. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, поскольку обстоятельства касаются детей.

Челябинск, Юлия Димова

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