Улицу в центре Челябинска перекрыли на 10 дней

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей перекрыли движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, введенные ограничения связаны с проведением дорожных работ на улице Труда от улицы Кирова до Красной с 22 часов 12 октября до 6 часов 22 октября.

Об изменениях в графике движения трамваев в администрации пообещали сообщить позднее.

Напомним, с 9 октября в центре Челябинска закрыто движение электротранспорта на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. На время проведения работ власти Челябинска перенаправили несколько востребованных маршрутов.

Трамваи №3 направляются по маршруту № 20 «ЧМК – Медгородок».

Трамваи №5 проследуют по маршруту «ЧЭМК – Трамвайное депо № 1».

Трамваи №8 направляются по маршруту «Чистопольская – ЧГРЭС».

Трамваи №16 пойдут по маршруту № 17 «ул. Чичерина – Медгородок».

Трамваи №22 проследуют по ул. Российской.

Движение трамваев маршрута №7 временно остановлено.

Ремонт трамвайных путей планируют завершить к утру 16 октября.

Челябинск, Юлия Димова

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