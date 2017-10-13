В Челябинске отдел полиции оцепили из-за угрозы взрыва

В Челябинске «заминировали» отдел МВД по Ленинскому району.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовая эвакуация сотрудников и посетителей отдела полиции, расположенного на улице Нахимова, прошла накануне утром.

По некоторым данным, анонимное сообщение о минировании здания поступило в дежурную часть УФСБ по Свердловской области. После чего сотрудники силового ведомства передали информацию челябинским правоохранителям.

В ГУ МВД России по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили, уточнив, что «предмет, представляющий опасность», искали «в административном здании на территории Ленинского района».

На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы.

В ходе осмотра взрывоопасных предметов на месте не обнаружено.

В настоящее время устанавливается личность телефонного террориста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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