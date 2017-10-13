В Челябинске на ходу загорелась «скорая» с беременной пациенткой

В Челябинске машина скорой помощи вспыхнула по пути в роддом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 12 октября недалеко от торгового центра «КС» на улице Черкасской.

Водитель «скорой» вез в медучреждение беременную челябинку, женщина должна была вот-вот родить. Авто не доехало до роддома всего пару остановок, когда его заволокло дымом, затем вспыхнуло пламя. Водитель принялся самостоятельно тушить машину, а медработники помогли роженице выйти из горящего салона.

По словам очевидцев, горожанку вызвалась подвезти в роддом проезжавшая мимо автоледи. По словам фельдшера, если бы попутка подъехала чуть позже, роды пришлось бы принимать прямо на улице. В результате ЧП медицинский автомобиль получил серьезные повреждения: огонь уничтожил обшивку сиденья, сильно пострадала торпеда.

Челябинск, Юлия Димова

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