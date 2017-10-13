«Не спонсируй бизнес палачей!»: челябинцы проведут десяток пикетов в защиту пушных зверей

Челябинские зоозащитники «опутают» сетью пикетов центральные улицы города.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы мероприятия, традиционная акция протеста в защиту зверей, используемых в индустрии одежды, пройдет 14 октября сразу в нескольких районах города.

С 14 до 15 часов активисты выйдут на оживленные улицы с плакатами и листовками с текстом: «Не спонсируй бизнес палачей», «Этичная одежда – выбор современных людей», «Носить мех – оплачивать детоубийство. На зверофермах животных забивают с 8 месяцев».

Цель акции – призвать горожан отказаться от следования жестокой моде, уничтожающей невинных зверей.

Согласованные с мэрией пикеты растянутся по проспекту Ленина: участники акции будут стоять на каждом перекрестке, начиная от ЮУрГУ, заканчивая магазином «Ритм» на улице Цвиллинга.

В это же время пикеты в защиту пушных зверей пройдут на улице Кирова возле Кукольного театра, а также на остановке «Теплотехнический институт».

Напомним, антимеховые акции протеста проходят в Челябинске четвертый год подряд. В 2013 году защитники хорьков и енотов прилюдно похоронили меховой воротник, а в 2014 – сожгли шубу из натурального меха. В последующие годы зоозащитники отошли от подобных перформансов и углубились в просветительскую работу, рассказывая о достоинствах искусственного меха и страданиях беззащитных зверей.

Челябинск, Юлия Димова

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