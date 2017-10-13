Пятница, 13 октября 2017, 13:20 мск

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В Магнитогорске двухлетний малыш выпал из окна

В Магнитогорске двухлетний малыш выпал из окна

В Магнитогорске ребенок упал с четвертого этажа.

Как передает корреспондент РИА , несчастный случай произошел накануне вечером в многоэтажке по улице Вокзальная.

По предварительным данным, незадолго до происшествия двухлетняя девочка играла возле открытого окна, взрослых поблизости не было. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

В пресс-службе МВД Магнитогорска информацию о ЧП подтвердили, сообщив, что сегодня утром малышка была жива. Между тем, подробности инцидента полицейские по непонятным причинам сообщать отказались, предложив РИА «Новый День» связаться с сотрудниками следственного отдела Ленинского района. На момент публикации материала дозвониться до руководства следственного отдела не удалось. В следственном управлении СК России по Челябинской области пообещали предоставить информацию позднее.

Челябинск, Юлия Димова

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