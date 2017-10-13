Жительница Златоуста отомстила подруге, выложив интимные снимки в Интернет 

Жительница Златоуста получила условный срок за публикацию интимных фотографий подруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых оказалась 19-летняя горожанка, решившая унизить 20-летнюю приятельницу.

Еще задолго до инцидента девушка раздобыла через общего знакомого снимки обнаженной подружки, скачала их себе на телефон, а в июне текущего года выложила фотографии в городском паблике в соцсетях.

Пострадавшая обратилась к администраторам группы с требованием удалить снимки, после чего написала заявление в полицию.

По факту незаконного распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, а также демонстрации порнографических материалов с использованием сети Интернет, на автора публикации возбудили сразу два уголовных дела.

В ходе судебного заседания девушка во всем созналась, однако о мотивах своего поступка умолчала. Суд назначил горожанка наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и штрафом 5 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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