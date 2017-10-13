Семью, пропавшую четыре года назад, обнаружили на свалке

На Южном Урале отыскали пропавшую семью нелегальных мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, в 2013 году по решению суда жительницу Таджикистана с тремя детьми должны были выдворить из России. Воспользовавшись тем, что дожидаться депортации нарушителям разрешили не в спецприемнике, а в собственной лачуге, все семейство бесследно исчезло.

Спустя год таджикских нелегалов объявили в розыск.

Многодетную мать искали по всей области – на рынках, свалках, в тепличных хозяйствах, однако поиски не давали результатов.

Обнаружить нарушителей миграционного законодательства удалось лишь в сентябре 2017 года во время очередного рейда по полигону ТБО под Еманжелинском.

Оказалось, что, ожидая выдворения, жительница Таджикистана вместе с дочерью удвоили семью: вместо четырех человек приставы обнаружили на свалке десятерых.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что в первоначальный список на водворение не попали трое старших сыновей беглянки. Кроме того, за это время одна из дочерей выносила еще двух малышей, вскоре родила и сама глава семьи.

Беглецов вновь доставили в Челябинск. Очередного решения суда они ожидали в учреждении для административно задержанных. Отметим, ни у одного из членов таджикской семьи нет действующих документов. У взрослых они просрочены, у детей, рожденных в России, их никогда не было. После решения этих вопросов все десять человек будут отправлены в Таджикистан.

Добавим, только за прошедшие 9 месяцев приставы принудительно отправили домой 818 иностранцев, что на 233 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

Челябинск, Юлия Димова

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