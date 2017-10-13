Вирус или отравление? Челябинских детсадовцев «скосила» рвота

В Челябинске заболели сразу две группы детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского комитета по делам образования, массовое недомогание зафиксировано среди воспитанников детского сада №474, расположенного в Ленинском районе.

Накануне днем у детей в двух подготовительных группах началась рвота, все заболевшие были отправлены домой.

К вечеру количество больных увеличилось, однако, по словам родителей, рвота не сопровождалась ни диареей, ни повышением температуры, как, например, при кишечном гриппе.

В результате сегодня воспитатели детского сада не досчитались 14 воспитанников в одной группе и 4 детей – в другой.

По словам заведующей детской организации, после случившегося в помещениях детского сада проведена дополнительная санитарно-гигиеническая обработка. В настоящий момент в дошкольном учреждении проводится служебная проверка.

Примечательно, что в администрации детсада версию с отравлением исключают, заявляя, что каких-либо предписаний из Роспотребнадзора они не получали, в учреждении не проводили отборы проб, не брали на анализ смывы. Более того, меню у воспитанников дошкольного учреждения одинаковое, но заболели далеко не все.

Того же мнения придерживаются и в мэрии. «Когда ребенку вызывают скорую и ставят диагноз, в любом случае информацию передают в управление Роспотребнадзора, который контролирует проведение в детском саду противоэпидемических мероприятий, как в случае с энтеровирусом», – поясняет пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Добавим, получить комментарий в региональном управлении Роспотребнадзора корреспонденту РИА «Новый День» на момент публикации не удалось: ответа на запрос по ситуации в детском саду пока не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.10.17

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