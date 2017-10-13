В лесу под Челябинском нашли скелет человека с пробитой головой

В копейском лесу найдены останки убитого человека.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Копейска, скелет неизвестного накануне был обнаружен в лесопосадках рядом с поселком Железнодорожный. На человеческие кости наткнулись сотрудники полиции, искавшие в том районе пропавшего мужчину.
В ходе осмотра на черепе погибшего обнаружены вмятины, свидетельствующие о том, что его убили.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Судя по гнилостным изменениям, труп пролежал в лесу довольно долго, все это время скелет был завернут в кусок ткани.
Чтобы определить пол, возраст погибшего, а также причину смерти, останки направили на экспертизу.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается личность покойника.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 13.10.17
«Кручу, верчу, запутать хочу»: анкета торговой сети «Ариант» запутала поставщиков. / Вирус или отравление? Челябинских детсадовцев «скосила» рвота. / Южноуральским аграриям одобрили заявку на возмещение расходов на НИОКР. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»