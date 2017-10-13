Пятница, 13 октября 2017, 15:23 мск

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Челябинск

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В лесу под Челябинском нашли скелет человека с пробитой головой

В лесу под Челябинском нашли скелет человека с пробитой головой

В копейском лесу найдены останки убитого человека.

Как сообщили РИА в следственном отделе Копейска, скелет неизвестного накануне был обнаружен в лесопосадках рядом с поселком Железнодорожный. На человеческие кости наткнулись сотрудники полиции, искавшие в том районе пропавшего мужчину.

В ходе осмотра на черепе погибшего обнаружены вмятины, свидетельствующие о том, что его убили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Судя по гнилостным изменениям, труп пролежал в лесу довольно долго, все это время скелет был завернут в кусок ткани.

Чтобы определить пол, возраст погибшего, а также причину смерти, останки направили на экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается личность покойника.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.10.17

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