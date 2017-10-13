Режим «черного неба», переполошивший Урал, продлили на 3 дня

Неблагоприятные метеоусловия 2 степени опасности сохранятся в южноуральской столице до вечера воскресенья. В понедельник синоптики прогнозируют НМУ 1 степени.

Кроме того, режим «черного неба» ближайшие три дня будет действовать в Карабаше, Коркино и Троицке. В Магнитогорске и Сатке дымка должна рассеяться к вечеру воскресенья.

Между тем, затянувшиеся на Южном Урале НМУ спровоцировали панику в соседнем регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слухи о сильном выбросе, якобы возникшем на оборонном предприятии Челябинской области и неуклонно движущемся на север, со вчерашнего вечера активно обсуждают в соцсетях. Особой популярностью пользуется анонимное сообщение о новой аварии на химкомбинате «Маяк». По одной из версий, утечка привела к повышению радиационного фона, по другой – сразу над двумя регионами нависла бактериологическая угроза.

Жителям Екатеринбурга советуют закрыть окна, не выходить из дома, обтираться спиртом, корнем женьшеня или элеутерококком, взрослым советуют выпить теплое красное вино или чай с коньяком. «В общем, без паники, концентрация не такая, чтобы вызвать лучевую болезнь, но очень сильно провоцирует рак», – резюмирует автор интернет-публикации.

В пресс-службе ГУ МЧС России опровергли информацию о радиационных выбросах и ядовитых воздушных массах.

Не сеять панику южноуральцев призвал и министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. На своей странице в Facebook чиновник заявил, что НМУ и радиация – разные вещи, а запах и концентрация тех или иных веществ не обязательно связаны между собой.

«Причины НМУ (мнение моё, как человека – не чиновника) – это последствия анархии прошлых десятилетий: где хотели и что хотели строили, опасные объекты банкротили, но не консервировали, количество автотранспорта наращивали, одновременно блокируя работу контрольно-надзорных органов», – возмутился г-н Савченко, добавив, что есть еще масса причин.

Информацию о неблагополучном радиационном фоне на границе двух областей решили проверить и представители Роспотребнадзора Свердловской области. Сегодня в 10 утра радиационный фон был в норме, мощность дозы гамма-излучения не превысила допустимых значений.

Напомним, смог над южноуральскими городами не рассеивается пятый день подряд. Ежедневно метеорологи продлевают прогноз о неблагоприятных метеоусловиях на сутки, а в областном центре – сразу на двое. Тем временем, передвижная лаборатория мониторинга состояния воздухе уже зафиксировала в Челябинске превышение предельно допустимого уровня фенола и формальдегида. Всю неделю горожане жалуются на першение в горле, затрудненное дыхание, слабость и головокружения.

Челябинск, Юлия Димова

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