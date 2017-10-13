Для челябинца, упавшего с 24 этажа, требуют миллионную компенсацию

Прокуратура требует компенсации для покалеченного на стройке челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Курчатовского района, несчастный случай на производстве произошел осенью прошлого года. 55-летний мужчина работал в строительной компании по срочному трудовому договору. Занимаясь монтажом стальных и железобетонных конструкций, 11 октября горожанин упал с высоты 24 этажа.

Пострадавший чудом остался жив, однако получил инвалидность 1 степени с полной потерей трудоспособности.

В июле текущего года Курчатовский районный суд признал мужчину недееспособным.

В ходе проверки Гострудинспекция установила в произошедшем вину застройщика. Выяснилось, что работодатель пренебрег требованиями охраны труда, установленными нормативами и правилами, в результате лишил челябинца возможности вести нормальный образ жизни, заниматься спортом, помогать единственной дочери.

В интересах потерпевшего представители прокуратуры обратились с иском в суд, требуя от застройщика 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

Рассмотрение обращения находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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