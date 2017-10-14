Челябинск превращается в газовую камеру. МЧС: Все под контролем   

Челябинцы возмущены экологической ситуацией: неблагоприятные метеоусловия длятся уже неделю, и город постепенно превращается в газовую камеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», НМУ, после небольшого перерыва, были объявлены в понедельник, 9 октября, и с тех пор данный режим только продлевается. 13 октября было заявлено, что неблагоприятные метеоусловия продлятся в городе до вечера понедельника.

Режим НМУ предполагает, что предприятия до минимума должны сократить выбросы в атмосферу. Горожане заявляют, что этого не происходит. И ситуация значительно обостряется ночью – дышать становится просто невозможно.

«Опять травят. Вся семья с заложенным горлом, больной головой и слезами из глаз. Есть этому предел? Нельзя же каждое утро убивать целый город!» «Вонища была – аж в Ленинском чуть не задохнулись, сильно жженой химией воняло!» – писали вчера челябинцы в соцсетях.

Фото Ирины Гундаревой

Минувшей ночью ситуация повторилась. «Всю ночь не спал дышать нечем, за что вы нас правите?» «Раньше тоже работали заводы, но такого же не было. Что происходит?!!» «Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы очистить воздух, ну так же нельзя убивать город! У меня дети ночью задыхаются от кашля», – сообщают горожане. «Все жалуются на сухость в горле! Сколько можно нас травить?»

Медики подтверждают: в течение последний недели челябинцы стали чаще обращаться к врачам – обостряются аллергические и ЛОР-патологии, значительно хуже чувствуют себя люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы. Ситуация усугубляется сезонным подъемом респираторных инфекций – лечить ОРВИ в таких условиях становится гораздо сложнее.

Между тем, в главном управлении МЧС России по Челябинской области состоялось заседание рабочей группы областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где обсуждалась обстановка, связанная с неблагоприятными метеоусловиями. Пресс-служба ведомства, освещая это мероприятие, предпочла не конкретизировать ситуацию и обойтись общими словами: «Эта тема находится на контроле областных и муниципальных властей, специалистов органов исполнительной власти, сотрудников надзорных ведомств. Проводится комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки, но вопросы у населения и общественности Южного Урала остаются. Зафиксирован рост обращений граждан, обеспокоенных неблагоприятными метеоусловиями.

В ходе заседания рабочей группы принят ряд решений о консолидации усилий в этом направлений и тесном сотрудничестве всех заинтересованных сторон. Принято решение о формировании системного мониторинга ситуации с информированием Росприроднадзора и других служб с целью принятия мер к реагированию.

На повестку также были вынесены вопросы усиления контроля за выполнением предприятиями и организациями требований надзорных ведомств. По инициативе природоохранной прокуратуры Челябинской области совместно с областным управлением Росприроднадзора в период действия НМУ проводится проверка промышленных предприятий городов, попадающих под неблагоприятный прогноз. В этот период им настоятельно рекомендовано снизить выбросы в атмосферу».

Тут же приводится высказывание министра общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко: «Граждан интересует результат проверки, а не сам факт ее проведения, или сведения о задействовании оборудования по замерам предельно допустимых концентраций. Их интересует результат!»

О результатах, видимо, сказать пока нечего, поэтому в ведомстве пеняют на журналистов: «В отдельных интернет-ресурсах в последние дни участились случаи размещения некорректных, а зачастую неправдивых данных о текущем положении дел».

Но правдивые данные в МЧС раскрывать тоже не стали, ограничившись предупреждениями о НМУ (очередное разослали сегодня утром) и советами:

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции. Необходимо воздержаться от лишних физических нагрузок. Также не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу».

Горожане выдвигают встречные рекомендации: «Зачем каждый день продлевать НМУ? Достаточно один раз написать, что до приезда ВВП будете дышать этой вонью. Потом пару дней чистого неба и снова НМУ».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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