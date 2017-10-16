На Южном Урале автобус насмерть сбил женщину

В Коркинском районе водитель рейсового автобуса задавил пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла поздно вечером на трассе возле деревни Шумаки. По предварительным данным, местная жительница переходила дорогу в районе кладбища вне зоны пешеходного перехода, в итоге попала под колеса автобуса №133 «Челябинск – Первомайский».

От полученных травм 28-летняя пострадавшая скончалась до приезда «скорой», сообщает «Горняцкая правда».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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