Мэр Челябинска объяснил, почему город задыхается уже неделю

Власти Челябинска объяснили тотальное загрязнение воздуха очевидными факторами.

Как уже сообщал РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия были объявлены в областном центре и ряде других городов ровно неделю назад. С этого времени смог над Челябинском не рассеивается.

Местные жители массово жалуются на проблемы с дыханием, раздражение слизистой носа и глаз, головокружение и слабость.

Ситуация усугубляется и сезонным подъемом респираторных инфекций – лечить насморк и горло становится намного сложнее.

Пользователи соцсетей разместили фотографии, демонстрирующие, что промышленные предприятия в период НМУ игнорируют предписания надзорных ведомств о сокращении количество выбросов.

Впрочем, городских чиновников газовая камера, в которую буквально за неделю превратился Челябинск, особо не беспокоит.

На прошедшем сегодня аппаратном совещании в мэрии чиновники доложили о 519 поступивших сообщений с жалобами на смог. Также прозвучала информация о том, что в ходе областной КЧС, прошедшей в минувшую пятницу, «никаких дополнительных мероприятий городским властям предложено не было»: бороться со смогом власти продолжают по ранее сформированному плану.

Общаясь с журналистами, Евгений Тефтелев напомнил, что в областном правительстве создана рабочая группа, оперативной частью которой руководит вице-губернатор Олег Климов. Также в нее входят представители городской администрации, силовые и надзорные ведомства.

«Мы в тесном взаимодействии работаем с руководством Росприроднадзора и мониторим ситуацию, – заявил глава мэрии. – Но вы тоже должны понимать, что в этом году достаточно много дней НМУ, которые способствуют, в том числе, распространению выбросов, превышающих предельные нормативы». Мэр Челябинска добавил, что позиция администрации сводится к тому, чтобы наказать виновных, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем. Но кого конкретно собираются наказать, уточнять не стал.

Напомним, пока в «черные списки» вносят только мелкие предприятия – например, пекарни или котельные. Поверить, что именно они «травят» весь Челябинск довольно сложно.

Челябинск, Юлия Димова

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